Excuus van wijkagent voor rijgedrag na achtervolging bij Grou

In zijn wekelijkse spreekuur kreeg een wijkagent in Grou te horen dat er een auto met een door de politie gezocht persoon in de richting van Grou reed. De wijkagent ging snel naar de Stationsweg en niet veel later zag hij de auto rijden. Waarschijnlijk hebben de beide auto's flink snel achter elkaar aan gereden, maar na een achtervolging kon de gezochte persoon bij de Parkstraat stilgezet worden.

Aanhouding

De 27-jarige bestuurder is samen met een collega van de politie die op dorpssurveillance was aangehouden. Een 23-jarige man heeft een proces-verbaal gekregen omdat hij geen ID-kaart bij zich had. De bestuurder werd gezocht vanwege woninginbraken. Daarom gaf de wijkagent van Grou op Twitter nog even aan: "Ik moest snel om een voertuig te achterhalen. Hierdoor een aantal inbraken kunnen voorkomen. Het was voor een goede zaak...."