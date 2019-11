Sven Kramer niet naar wereldbekertoernooi

Kramer liet na de wedstrijd weten dat hij twijfelde over komende tijd. Zo slecht als vrijdag reed hij in zijn profcarrière nog nooit op zijn favoriete afstand.

"Ik wil er niet voor weglopen", zei hij over zijn aanhoudende fysieke problemen. "Ik wil er beter van worden. Het is alleen nog maar de vraag of je hier beter van wordt. Ik wil niet op deze manier rondschaatsen, dat past niet bij me."

Kramer heeft nu dus besloten niet mee te doen aan het wereldbekertoernooi, zodat hij zich op zijn gezondheid kan focussen.