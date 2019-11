Voor het eerst een vrouw dijkgraaf Wetterskip: "Er komen veel uitdagingen"

De dijkgraaf is de voorzitter van het waterschap en zit in het bestuur. De rol is vergelijkbaar met die van burgemeester in een gemeente. Eerder was Kroon wethouder in de gemeente Drechterland, ook in Noord-Holland. De 52-jarige Luzette Kroon was traditiegebouw niet aanwezig bij de bekendmaking. Kroon was een van de 39 kandidaten. Er hadden negen vrouwen en dertig mannen gesolliciteerd naar de functie.

De voordracht gaat nu naar de provincie, daarna naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en dan wordt Kroon uiteindelijk bij een koninklijk besluit benoemd. Kroon begint waarschijnlijk in maart als dijkgraaf. Ze volgt Paul van Erkelens op, die in januari pensioneert.

"Alle blikvelden meenemen"

Kroon: "Het waterschap is het eerste bestuur waarmee ik zo'n 20 jaar gelden in aanraking kwam. Mijn vader was waterschapsbestuurder en agrariër, dus het is met de paplepel ingegoten. Thuis ging het er veel over. Ik ben ook actief geweest voor provinciale landschappen, dus ik weet ook wat voor schade natuurgebieden op kunnen lopen. Ik probeer alle blikvelden mee te nemen."

Uitdagingen

Welke uitdagingen zij er voor Kroon in haar nieuwe functie? "Er liggen enorm veel ambities met de klimaatveranderingen die op ons af komen. We hebben al gemerkt hoe heftig droge periodes ingrijpen op het landschap en de agrariërs. Ik hoef maar een muizenplaag te noemen. De uitdagingen komen sneller op ons af dan verwacht. Gelukkig staat er een groot team met enthousiaste mensen klaar," zegt ze.