Voor het eerst een vrouw aan het roer bij Wetterskip

De dijkgraaf is de voorzitter van het waterschap en zit in het bestuur. De rol is vergelijkbaar met die van burgemeester in een gemeente.

Eerder was Kroon wethouder in de gemeente Drechterland, ook in Noord-Holland. De 52-jarige Luzette Kroon was traditiegebouw niet aanwezig bij de bekendmaking.

Kroon was een van de 39 kandidaten. Er hadden negen vrouwen en dertig mannen gesolliciteerd naar de functie.

De voordracht gaat nu naar de provincie, daarna naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en dan wordt Kroon uiteindelijk bij een koninklijk besluit benoemd. Kroon begint waarschijnlijk in maart als dijkgraaf. Ze volgt Paul van Erkelens op, die in januari pensioneert.