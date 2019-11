Justitie eist celstraf na mishandeling met drinkglas in discotheek Drachten

De mishandeling vond plaats in de nacht van 27 februari in een discotheek in Drachten. De verdachte had in de rookruimte een woordenwisseling met een 29-jarige man, waarop de verdachte hem een klap gaf met een drinkglas.

De 23-jarige verdachte zei dat hij niet in de discotheek is geweest. Zijn vader en stiefmoeder zeggen dat hij bij hun thuis sliep. Toch waren er zes getuigen die de verdachte die nacht wel in de discotheek hebben gezien.

Het slachtoffer eist 1200 smartengeld. De man heeft een blijvend litteken boven zijn linkeroog.