"Domela Nieuwenhuis heeft veel meer voor Fryslân betekend dan mensen weten"

De overgrootvader van Giezen was een strijdmaker van de socialistische voorman Domela. Giezen heeft nog een oud boek, waarin zijn overgrootvader twaalf bladzijdes vol schreef over zijn belevenissen met Domela.

Als hij sprak in Fryslân logeerde Domela ook wel bij de oude Wilhelmus Giezen. Die organiseerde ook 'meetings' met arbeiders, die voor hun rechten wilde opkomen. Domela kreeg die mensen in beweging.

Maandag 18 november was het de honderdste sterfdag van Domela Nieuwenhuis, die uiteindelijk de socialistische strijd opgaf en anarchist werd. Daar is veel aandacht voor, maar volgens Giezen had er wel meer aandacht kunnen zijn voor wat Domela Nieuwenhuis specifiek voor Fryslân heeft betekent.