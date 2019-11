Aantal meldingen van discriminatie stijgt explosief: "Discussie rond Zwarte Piet loopt hoog op"

Volgens Antolovic zijn er normaal gesproken ongeveer vier of vijf meldingen per week. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag zijn er nu al 23 meldingen binnengekomen. De helft van de meldingen heeft te maken met de discussie over de kleur van de pieten. "We merken dat die discussie hoog oploopt in Friesland", zegt Antolovic.

Per melding wordt gekeken of er iets met de melding gedaan moet worden. In sommige gevallen wordt er aangifte gedaan, maar lang niet altijd. "Er is vandaag een melding binnengekomen over een voorval op een school. Met die school gaan we in overleg, om te kijken of we daar voorlichting kunnen geven."

Tûmba kan de extra meldingen maar amper aan. We willen iedereen heel graag helpen, en dat verdient iedereen ook. Maar als dit zo doorgaat heb ik straks een tekort aan personeel."