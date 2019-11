Provincie geeft meer ruimte aan windmolens van boeren en dorpen

Gedeputeerde Sietske Poepjes houdt rekening met veel reacties, want alles dat met windenergie te maken heeft, ligt gevoelig in Fryslân. Ze verwacht dat de Provinciale Staten de nieuwe regels begin komend jaar officieel vastgesteld.

Ook in de nieuwe situatie mogen er niet zomaar windmolens worden geplaatst. Boeren mogen alleen een windmolen plaatsen als ze de energie voor hun eigen bedrijf kunnen gebruiken. Windmolens plaatsen met het doel stroom terug te leveren is in principe niet de bedoeling.

Verder is het ook zo dat alleen dorpen die al een eigen dorpsmolen hebben toestemming kunnen te krijgen voor een hogere molen. De nieuwe verordening biedt geen ruimte aan nieuwe initiatieven voor windmolens door bijvoorbeeld energiecoöperaties.