Boeren kunnen met concrete plannen bijdrage leveren aan nieuw landbouwbeleid

Albert van de Ploeg van de Noordelijke Friese Wouden legt uit hoe dit precies in zijn werk gaat: "Het nieuwe landbouwgebied gaat in 2022 of 2023 in. Iedereen heeft nu de kans om met ideeën op de proppen te komen. Er zijn zeven landelijke proeven, waaronder wij samen met boerenorganisaties uit Groningen."

Wat kunnen de boeren doen?

Ze kunnen bijvoorbeeld de sloten baggeren op een manier waarop het zo weinig mogelijk schade toebrengt. Ook kunnen de boeren de randen van hun land met bloemen en kruiden inzaaien, vertelt Van der Ploeg.

Het doel is dat er afzonderlijke bedrijfsplannen komen voor iedere boer die daarvoor openstaat. "Dan leggen we al die plannen naast elkaar en vertalen we dat naar een plan van aanpak, waarin al rekening wordt gehouden met de inkomsten van de boer. Het advies gaat naar de landelijke regering en uiteindelijk naar Brussel voor Europees landbouwbeleid.