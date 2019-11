Pontje weg, voortaan met de fiets over hoge biobrug bij Ritsumazijl

Het was een noodmaatregel die zo in de smaak viel dat het de mensen die er regelmatig gebruik van maakten aan het hart gaat dat ze er nu afscheid van moeten nemen: het pontje over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl en Deinum. Dinsdag vaart hij voor het laatst. Omdat de fietsbrug klaar is, is de pont niet meer nodig.