Afscheidsbrief doodgeschoten Joodse onderduiker wordt voorgelezen op herdenking Menaam

De executie bij Herbaijum was op 18 november en die bij Menaam een dag later. De herdenking van dinsdag is eenmalig omdat het 75 jaar geleden is. De school van Menaam heeft de gedenksteen geadopteerd. Ieder jaar is daar een reguliere herdenking op 4 mei, maar er is slechts één persoon om te gedenken, vertelt initiatiefnemer John Löwenhardt van de herdenking Menaam-Herbaijum.

Löwenhardt vindt het opvallend dat beide dorpen niet van elkaar wisten dat er dag-op-dag executies zijn geweest. De informatie daarover is te versnipperd.

Twee broers

Bij de herdenking van dinsdag zijn er meerdere toespraken. Zo zal de jongere broer van de doodgeschoten Hans Goudsmit overkomen vanuit Amerika. De Joodse broers zaten ondergedoken in Blije. Hans werd opgepakt en in de gevangenis in Leeuwarden vastgezet. Hij was 23 jaar toen hij bij Menaam werd doodgeschoten. Hans ligt op het kerkhof in Menaam. Zijn jongere broer woont onder de naam Fred in de Verenigde Staten.

Verder zal een aangetrouwde neef bij de herdenking de afscheidsbrief van Hans Goudsmit voorlezen. De andere toespraken zijn van dominee Van Offen van Menaam en van de burgemeester van de gemeente Waadhoeke.