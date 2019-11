Vrouw (34) aangehouden voor brandstichting in Joure

De vrouw wordt dinsdag door de politie verhoord. Die kan niet zeggen of de vrouw ook de bewoonster van het huis is. Toen de brand uitbrak en ook daarna werd niemand in de woning aangetroffen. De 34-jarige verdachte werd dinsdag niet in de woning aangehouden.

Buurtonderzoek

De politie zal in de omgeving van het afgebrande huis een buurtonderzoek uitvoeren. Dinsdag is ook een forensisch team aanwezig, die sporenonderzoek doet. Daarbij worden ook speciaal opgeleide honden ingezet.