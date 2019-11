Al tientallen reacties op zoektocht naar Joodse kinderen

Het project werd afgelopen vrijdag gelanceerd. Daarna hebben tientallen mensen van over de hele wereld contact gezocht via de speciale website. Ook Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad krijgen reacties van mensen die meer weten over Joodse kinderen die in de oorlog bij een Fries pleeggezin terecht zijn gekomen.

Amerika, Canada, Israël

"Het begon direct al toen wij het project lanceerden", vertelt initiatiefnemer Gerard van der Veer. "Via de mail, de telefoon, de reacties komen binnen. Ze komen overal vandaan. Uit Amerika, Canada, Israël. Dit had ik niet verwacht, maar ik wist wel dat dit verhaal veel met mensen doet."

De zoektocht richt zich specifiek op de kinderen die vanuit Amsterdam in de oorlog naar Fryslân zijn gesmokkeld. "Maar er zijn uiteraard ook nog veel andere Joodse kinderen naar Fryslân gekomen", aldus Van der Veer. "Daar krijgen wij ook veel berichten van."

Op de website www.joodsekinderen.nl worden alle verhalen bij elkaar gebracht.