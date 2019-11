Vijf Friese café's in top 100; Leeuwarder bedrijfsleider wint 'De Parel'

'De Parel' werd maandagavond uitgereikt, tevens bij de bekendmaking van de café top 100. Daar staan vijf Friese café's in. De Markies in Leeuwarden krijgt met de twaalfde plaats de hoogste beoordeling. Nobel in Ballum op Ameland eindigt als 21ste, De Dikke van Dale in Leeuwarden als 38ste, 't Gerecht in Heerenveen als 71ste en als laatste Friese café staat Nes Café in Nes op Ameland op de 86ste plaats.

Eisen

Bij het opstellen van de top 100 wordt onder meer gekeken of een café van binnen en buiten wel schoon is, naar de vriendelijkheid van het personeel en of het eten en drinken wel goed is. Café's die in de top 100 willen komen, moeten zich daar zelf voor inschrijven.