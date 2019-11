Gasboring Zandhuizen zorgt voor overlast: "Het lijkt wel luchtalarm"

"Enige overlast?"

Patricia Staats woont op zo'n 200 meter van de boorlocatie en kijkt er vanuit haar woonkamer op uit. Ze had wel overlast verwacht, maar dit is veel erger dan waar ze rekening mee hield. In een brief werd gezegd dat er sprake zou zijn van 'enige overlast', maar dit is niet te harden, volgens Staats. Met andere omwonenden heeft ze nog geprobeerd de boringen tegen te houden, maar zonder succes.

Ook op andere locaties

Volgens het ministerie van Economische Zaken is een omgevingsvergunning afgegeven en daarom kan er niet meer worden ingegrepen. Mevrouw Staats zet haar protest nog wel formeel door, maar ze rekent niet meer op een oplossing voordat het voorbereidende werk eind december klaar zal zijn. Dat zitten de pijpen in de grond en kan de uiteindelijke gaswinning beginnen.

"Maar er zijn nog heel veel kleine velden waar men dan weer gaat boren. Ook daar kan deze overlast ontstaan. Onze actie is erop gericht dat dit op die andere plekken voorkomen moet worden. Dit kan zo niet!."