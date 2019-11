Vermilion over klachten Zandhuizen: "Overlast kan altijd ontstaan"

Volgens Hidde Baars, woordvoerder van Vermilion, kunnen boringen als deze bij Zandhuizen niet zonder overlast plaatsvinden. "Overlast kan altijd ontstaan. Dit soort boringen gaan 24 uur per dag door en dat is nodig om het proces te kunnen doen. Het is 's nachts wel minder actief of hoorbaar dan overdag."

Overlast door aandrijving

Afgelopen vrijdagnacht was een uitzondering, volgens Baars. "Die overlast kwam door een hydraulische aandrijving. Inmiddels hebben we die niet meer op volle kracht werken. We nu zitten in de afrondende fase. We gaan proberen de overlast te minimaliseren en in gesprek te gaan met mensen die er last van hebben."