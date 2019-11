Nog een klein gedeelte van Leeuwarder wijk Huizum zonder stroom

In eerste instantie zaten ruim tweeduizend huizen zonder stroom, maar in de loop van de avond lukte het Liander om 80 procent daarvan weer van stroom te voorzien. Bij zo'n 350 anderen lukte dat in de loop van de nacht. De laatste huizen zitten nog steeds zonder.

Hoe de brand in het transformatorhuis is ontstaan, wordt dinsdag bekeken. Dat wordt ook duidelijk hoe groot de schade is.