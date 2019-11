Explosie en hevige brand vernielen woning in Joure

De brand werd bestreden door de brandweer van Joure en Heerenveen, maar die konden niet voorkomen dat het huis onbewoonbaar raakte. Ook de buren moesten een ander onderkomen zoeken vanwege rook- en waterschade.

Of er ook persoonlijke ongelukken waren door de explosie en de brand was lange tijd onduidelijk, omdat niemand wist waar de bewoner van het huis was. De ravage in de woning was zo groot dat de brandweer ook op het moment dat de brand onder controle was, nog niet kon uitsluiten dat er nog iemand in huis was. De brandweer heeft later de woning nog een keer goed doorzocht en daarbij niemand aangetroffen.

Oorzaak onduidelijk

Over de oorzaak van de brand kon de brandweer maandagnacht nog niets zeggen. De politie zal daar dinsdagochtend onderzoek naar doen.