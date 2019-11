Onderzoek naar scheuren in fietspad bij de Linde

Wethouder Jongebloed vindt niet dat hij het nieuws achterhoudt. Hij was zelf ook over het gefietst en zei over de scheuren: "Daar krijg je geen zere bibs van."

Een onafhankelijk bureau onderzoekt nu hoe de scheuren zijn ontstaan. Het mankement valt nog onder de garantie van de aannemer die het pad aangelegd heeft, concludeert Weststellingwerfs Belang. Na een half jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten.

Maar D66 is er niet zo gerust op dat de gemeente er zonder kosten vanaf komt. Als blijkt dat de gemeente gekozen heeft voor de verkeerde constructie, moeten zij toch naar de portemonnee grijpen.

De gemeente heeft de aanleg van het fietspad afgestemd met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de omwonenden. In het eerste ontwerp zou er een betonpad komen, maar dat voldeed niet aan de stabiliteitseisen van het waterschap. Toen is er toch gekozen voor een fietspad van asfalt op een lichte betonfundering.