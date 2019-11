CDA Súdwest-Fryslân: "Wij moeten nu de rust even bewaren"

Nei in haastoerlis ôfrûne sneon, wol it CDA soargje foar rêst. "We geane no hiele goeie dingen dwaan en wy moatte no echt de rêst efkes bewarje", seit CDA-fraksjefoarsitter Douwe Attema. "En wy wolle ôfwachtsje wat der út it yntegriteitsûndersyk komt oer Van Gent. Dat is wol hiel bepalend".

Partij derby leit foar de hân

Neffens Attema soe it yn teory kinne dat se fierder geane mei it besteande kolleezje, mar dat betsjut in minderheidskolleezje. It leit benammen foar de hân dat der in partij by komt. Kommende tongersdei stiet der in riedsgearkomste pland, wêrnei it CDA tegearre mei de VVD en GrienLinks op 'e nij nei de situaasje sjen sil.

Soarchfâldich oppakke

"Ien fan de dingen dy we nei tongersdei wol oppakke wolle, is wa't wy benaderje. En dat wolle we ek hiel soarchfâldich dwaan, dus goed neitinke oer hoe en wa en wat dan de proseduere wurdt", seit Attema. De partij dy't der nij bykomme sil, giet ek de nije wethâlder leverjen no't Van Gent opstapt is.

Na een spoedoverleg afgelopen zaterdag, wil het CDA zorgen voor rust. "Wij gaan nu hele goede dingen doen en wij moeten nu echt de rust even bewaren", zegt CDA-fractievoorzitter Douwe Attema. "En wij willen afwachten wat er uit het integriteitsonderzoek komt over Van Gent. Dat is wel heel bepalend."

Partij erbij ligt voor de hand

Volgens Attema zou het in theorie kunnen dat ze verder gaan met het bestaande college, maar dat betekent een minderheidscollege. Het licht met name voor de hand dat er een partij bij komt. Komende donderdag staat er een raadsvergadering gepland, waarna het CDA samen met de VVD en GroenLinks opnieuw naar de situatie gaat kijken.

Zorgvuldig oppakken

"Een van de dingen die we na donderdag zullen oppakken, is wie wij benaderen. En dat willen wij ook heel zorgvuldig doen, dus goed nadenken over hoe en wie en wat dan de procedure wordt", zegt Attema. De partij die er nieuw bij zal komen, gaat ook de nieuwe wethouder leveren nu Van Gent opgestapt is.