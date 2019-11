Geen 1.500 meter voor Sven Kramer bij de wereldbekerwedstrijd in Polen

Sven Kramer doet niet mee aan de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Tomaszów Mazowiecki in Polen. Kramer twijfelde dit weekend al over deelname in Polen, nadat hij bij de wereldbekerwedstrijd in Minske als dertiende eindigde op de vijf kilometer. Kramer heeft nog steeds fysieke problemen, na een ongeluk in oktober.