Zwemmen met dolfijnen, het kan in Leeuwarden met VR-bril op

Bij De Harmonie in Leeuwarden staat een waterbak waar mensen met een zogeheten virtual reality-bril op het water in kunnen. Die bril kan ook onder water. Voor de zwemmers lijkt het dan net of zwemmen zij tussen de dolfijnen.

Marijke Sjollema is initiatiefnemer van The Dolphins Swimclub VR. Haar club heeft op uitnodiging en met steun van de Rabobank tijdelijk een verwarmd zwembad buiten bij De Harmonie laten installeren. De bank wil in het kader van het eigen project 'Innovation on Tour' met deze actie vernieuwing voor het voetlicht brengen.