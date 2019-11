Wrakduiker Terschelling over identificatie met DNA: Hoogtepunt in mijn duikcarrière

De dode op het kerkhof is Andries Penning, kapitein van de kustvaarder Westland. Zijn schip verging in de nacht van de watersnoodramp in 1953 op de Noordzee, toen hij onderweg was van Duitsland naar Engeland. Drie maanden na die nacht spoelde een lichaam aan op Terschelling. Dat werd begraven als 'onbekend persoon'.

Platgebeld

Nu het nieuws van de identificatie na 66 jaar bekend is, krijgt Hille van Dieren van het wrakkenmuseum veel mediabelangstelling. Hij wordt platgebeld, zegt hij, zelfs vanuit Duitsland en Engeland.

De duikclub waar Van Dieren lid van is, vond in 1994 resten van het schip. Het gaat om een kaapstand, een soort verticale lier. Die staat nu in het wrakkenmuseum in Formerum op Terschelling met een foto en het verhaal over het schip erbij.

Zoektocht naar familie

Sinds de vondst heeft Van Dieren alles ingezet om de familie van de opvarenden van het vergane schip te vinden. Het schip is vergaan tussen Duitsland en Engeland. Meer was er niet bekend over de locatie, maar toen zij de resten vonden, was de Westland het enige schip dat het kon zijn, volgens Van Dieren.

Afgelopen zomer kwamen familieleden van de vermiste Andries Penning naar het wrakkenmuseum op Terschelling. Zij herkenden de resten van het schip en stonden DNA af, dat werd vergeleken met de onbekende dode op het kerkhof van West. Er was een overeenkomst, zo bleek later.

Is andere anonieme dode ook bemanningslid Westgat?

Er licht nog een andere onbekende dode op het kerkhof van West. Mogelijk is dat ook een bemanningslid van het vergane schip. Het is in elk geval niet de machinist, want daar is al DNA-onderzoek naar gedaan en er is niets uitgekomen.

De familie van Penning laat nu een grafsteen maken. Als die er staat, is Andries Penning na 66 jaar geen onbekende dode meer op het kerkhof van West op Terschelling.