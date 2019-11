Machinefabriek De Klokslag in Bolsward weer in handen van oude eigenaar

Yntema was ook nog directeur in de tijd dat GEA eigenaar was. Nu heeft hij het bedrijf met Jan Dijkema teruggekocht. Op dit moment is er een reorganisatie bij De Klokslag. Van de 80 werknemers moeten er in ieder geval zes uit. Volgens Dijkema is dat nodig om het bedrijf gezond te krijgen.

De beide nieuwe eigenaars zien wel een toekomst voor De Klokslag, omdat de lijnen weer korter zijn er ze nu zelf weer keuzes kunnen maken.

De Klokslag maakt apparatuur voor kaasfabrieken in Europa.