Shorttracker Brunsmann blijkt zwaar geblesseerd: "Seizoen is wel voorbij"

"Het seizoen is wel voorbij voor mij," zegt shorttracker Jasper Brunsmann. Meer dan een week geleden raakte hij geblesseerd, toen hij op de 1.000 meter door een val werd meegenomen de kussens in. "Door de adrenaline voelde ik eerst eigenlijk niets, terwijl mijn knie open lag," zegt Brunsmann. Maar in het ziekenhuis bleek dat het ernstiger was. "Eén pees is helemaal door, de andere voor de helft, de kapsel op mijn knie is kapot en er is een stukje van mijn dijbeen afgebroken. Slecht nieuws dus."