Sportcast: "Van den Belt zei dat er niks bij komt en ook niks weggaat"

De spelers van Cambuur hadden een mooi eerbetoon voor de geblesseerde Jordy van Deelen. Zij vierden namelijk een doelpunt met het shirt van Van Deelen. Wij belden met de verdediger. Hij was blij met de actie van zijn teamgenoten: "Eerst had ik het helemaal niet door en toen dacht ik opeens: 'Hé, dat is mijn shirt'. Ik fleurde gelijk helemaal op. Dat deed me wel wat."

Diepgang op het middenveld

De wedstrijd tegen Almere City verliep voor Cambuur uitstekend. Al onze analisten hebben genoten van het spel van de Leeuwarders. Arjen de Boer was onder de indruk van de diepgang bij Cambuur. "Ik denk dat het heel vervelend is om tegen Cambuur te voetballen, want als Mühren zich liet zakken, denderde Jacobs er wel overheen en als Jacobs achterin bleef hangen, snelde Maulun naar voren."

Cambuur doet het zo goed dat versterkingen in de winterstop misschien niet eens nodig zijn. Dat is maar goed ook voor de Leeuwarders, want die versterkingen komen er ook niet. Geert van Tuinen: "Gerald van den Belt zei tegen mij dat er niks bij komt en dat er ook niks weggaat."