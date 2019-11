SC Cambuur is nog altijd koploper van de eerste divisie en kon zondag weer een overwinning toevoegen aan de reeks. Almere City werd in Leeuwarden met 3-1 verslagen. De goals mochten er zijn, evenals de actie van de spelersgroep voor de geblesseerde Jordy van Deelen. Dat en meer, in het Cambuur Sjoernaal.