Cannabisolie-producent Beintema van 'Suver Nuver' voor de rechter

"Crone is altijd erg positief over ons geweest. Hij kon ons geen vergunning geven omdat wij 'grijs gebied' zijn, maar hij heeft ook nooit bij ons ingegrepen, omdat wij 'geen prioriteit' waren en dat maakt zijn getuigenis belangrijk", zegt Rinus Beintema van Suver Nuver.

Chronische ziekten

Stichting Suver Nuver verkoopt cannabisolie voor medische toepassingen. Beintema zei maandag tegen de rechter dat zijn stichting 14.000 geregelde klanten heeft en maar liefst 20.000 donateurs. Het gaat in de meeste gevallen om 'oudere vrouwen met weinig ervaring met recreatieve drugs'. De cannabisolie is met name populair bij patiënten met verschillende chronische ziekten, die cannabisolie gebruiken bij het bestrijden van de pijn.

Officier: Crone net relevant

Volgens officier van justitie Siebren Buist handelden Beintema en zijn stichting daarmee in strijd met de Opium- en Geneesmiddelenwet. De officier van justitie noemde het oproepen van oud-burgemeester Ferd Crone als getuige 'niet-relevant' in deze zaak. "Een burgemeester gaat niet over het wel of niet vervolgen van een cannabisolie-verkoper." Ook het oproepen van tientallen andere getuigen voegt volgens de officier niets aan de zaak toe.