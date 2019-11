FNP Súdwest-Fryslân staat open voor gesprek met CDA, maar heeft wel wensen

"Maar dan loop ik vooruit op een gesprek dat misschien ook wel niet komt," geeft Bergstra aan. Zelf schat ze de kans dat de FNP door het CDA benaderd wordt 50/50.

Bergstra: "Voor het grootste deel kunnen we ons wel vinden in het coalitieakkoord dat er nu ligt, maar we zouden wel onze inbreng willen. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid: dorpshuizen en veilige fietspaden vinden we als FNP belangrijk. We hebben ook gezegd: het college wil een maritieme campus, maar er zijn zulke personeelstekorten in de zorg, misschien moet er eerst een zorgcampus komen."

Afspraken maken

Het zou volgens Bergstra wel belangrijk zijn om anders te beginnen. "Er moet eerst worden gesproken. Een college hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je moet wel collegiaal kunnen besturen. Daar moet je misschien vooraf afspraken over maken," zegt de FNP-fractievoorzitter.