Wethouders naar Den Haag: grote ontevredenheid over jeugdzorg

Veel taken die eerder bij het Rijk lagen, zijn overgeheveld naar gemeenten. Maar volgens Zoetendal is dat helemaal niet goed gegaan. Er zijn grote tekorten ontstaan in de zorg.

Teleurstelling

"Er zijn een aantal punten van belang," zegt Zoetendal. "We moeten ten eerste genoeg geld krijgen om onze taken goed uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn we flink geschrokken van een brief van de minister. In 2015 zijn er veel taken van het Rijk naar de gemeente gegaan en nu schreef de minister over wat er allemaal niet goed is en dat er moet worden opgetreden. Dat is redelijk eenzijdig gesteld en dat heeft ons teleurgesteld," legt Zoetendal uit.

Vertrouwen weg

"Het vertrouwen moet worden hersteld. Wij komen er in Fryslân nog aardig goed voor weg, omdat we veel regionaal oppakken en samenwerken. Maar daar moet wel voldoende tijd voor zijn, en daar is geld voor nodig. En bovendien goed overleg met gemeenten.

Zoetendal gelooft niet dat er maandag meteen een oplossing op tafel ligt. "Maar dat zoveel wethouders bij een commissievergadering zijn, dat komt nooit voor. Het is een duidelijk teken dat er iets moet gebeuren."