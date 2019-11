Rij voor Cambuurstadion voor kaartjes bekerwedstrijd tegen Feyenoord

Cambuur - Feyenoord is een wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker. Het duel is op donderdag 19 december. Wie geen seizoenkaart heeft, moet nog even wachten, want de verkoop voor clubkaarthouders begint op 27 november. Seizoen- en clubkaarthouders kunnen maximaal twee kaarten per persoon kopen.

De eerste supporter stond maandag om 8.45 uur voor de deur.