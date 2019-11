Zuivelbedrijf CSK wordt voor 150 miljoen euro overgenomen

De aandeelhouders van CSK waren al langer aan het zoeken naar een overnamekandidaat. De grootste aandeelhouder is FrieslandCampina, aldus FNV-bestuurder Ron Vos. Hij zegt dat het waarschijnlijk geen gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Zij worden maandag geïnformeerd.

Fermentatie in Leeuwarden

Volgens DSM zal de samenvoeging van de zuivelactiviteiten met CSK de productenportefeuille en kennis versterken. CSK had in 2018 een omzet van 65 miljoen euro. In Leeuwarden staat een fermentatiefaciliteit aan de Apolloweg op bedrijventerrein de Hemrik, in Wageningen staat een innovatiecentrum. Er zijn ook vestigingen in Polen en de Verenigde Staten. Bij CSK worden vooral producten gemaakt voor kaas.

Met de overname is een bedrag van 150 miljoen euro gemoeid. DSM verwacht dat de overname vlak voor het eind van dit jaar een feit zal zijn. Nadat de overname bekend werd, won DSM 0,4 procent op de beurs.

De opening van de fabriek in Leeuwarden drie jaar geleden: