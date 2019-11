Aangespoeld lichaam op Terschelling na 66 jaar geïdentificeerd

Identificatie is belangrijk

Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer is identificatie heel belangrijk voor de nabestaanden. "Dat blijkt dan ook wel als je met deze mensen hebt gesproken. Dan merk je dat het enorm indruk maakt, dat ze ook na 66 jaar toch eindelijk weten wie hun vader is."

Na een eerdere oproep vraagt de politie nu opnieuw of nabestaanden van vermiste zeelieden DNA willen afstaan, in de hoop meer anonieme mensen te kunnen identificeren. "Zo liggen er nog honderden onbekende lichamen in graven in Nederland", zegt Zinsmeyer. "Op de Waddeneilanden liggen tientallen onbekende mensen in graven, die daar ooit zijn aangespoeld."

Met nieuwe technieken kunnen er DNA-profielen worden gemaakt op een manier die eerst niet lukte. Soms wordt dat gedaan met botfragmenten, aldus Zinsmeyer. "In sommige gevallen lukt het ook niet om een DNA-match te krijgen en in andere gevallen weer wel. De poging is het zeker waard."