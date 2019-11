Burgemeester De Fryske Marren wil gesprek over Zwarte Piet na noodkreet

De vrouw kwam bij Veenstra langs voor iets heel anders, maar zij wilde ook iets persoonlijks delen met de burgemeester. Ze woont al lang in de gemeente, maar de afgelopen jaren wordt ze vaker beschimpt als 'Zwarte Piet'. Zij gaf aan dat het haar zeer doet en dat zij zich op zulke momenten niet veilig voelt.

Brief aan de burgemeester

Daarnaast kreeg hij een brief, waarin Veenstra werd gevraagd zich uit te spreken over Zwarte Piet om gevoelens van belediging en discriminatie weg te nemen en te voorkomen. Eerst wilde Veenstra een formeel antwoord geven, hij zou immers niet gaan over de kleur van pieten in de gemeente. Maar het gesprek met de vrouw bracht daar verandering in.

Het heeft burgemeester Veenstra aan het nadenken gezet. "Het kan toch niet zo zijn dat je in onze gemeente om je huidskleur wordt uitgescholden en dus gediscrimineerd? En het kan toch ook niet zo zijn dat het juist in deze tijd van het jaar gebeurt, kennelijk uitgelokt door de kleur van de Pieten?", schrijft Veenstra in zijn weblog.

Afspraken

Veenstra geeft aan het als zijn taak te zien, om het op te nemen voor mensen die zich in zijn gemeente gediscrimineerd en onveilig voelen. Veenstra: "Tradities zijn mooi, maar mogen er niet toe leiden dat mensen gekwetst worden."

Daarom wil Veenstra dus in gesprek: wie weet, kunnen er afspraken worden gemaakt over het uiterlijk van Piet. "Waarom zou een traditie niet een beetje kunnen veranderen? Piet ziet er immers nu ook niet meer zo uit als in mijn jeugd."