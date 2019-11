Anarchisten, socialisten en vrijdenkers op Domela Nieuwenhuisdag in Museum Heerenveen

Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was in de 19de eeuw het eerste socialistische Kamerlid van Nederland. Hij was dat voor het district Schoterland, maar kreeg als enige socialist weinig voor elkaar in het parlement. Daarbuiten trok hij echter veel volk naar speciale meetings.

Muzikant Meindert Talma speelde in het museum een unplugged versie van een deel van zijn Domela Passie, die komende weekeinde in première gaat op festival Explore the North in Leeuwarden. "Mooi publiek", zei Talma na afloop. "Veel mensen die nog veel meer van Domela weten dan ik. Maar het gaat bij muziek ook om het gevoel en volgens mij is dat goed overgekomen."