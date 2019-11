Cambuur droomt na winst over nieuwe doelen: "We kunnen het"

De spits van de Leeuwarders maakte de openingsgoal en staat daardoor op twaalf doelpunten dit seizoen. Hij denkt echter niet na over het verbreken van zijn eigen doelpuntenrecord van 25 goals in één seizoen. "Daar ben ik niet mee bezig. Ik zie wel waar we eindigen aan het eind van het jaar. Op hoeveel ik nu sta, daar kijk ik naar en dan zien we volgende week wel weer of er daar eentje bij komt."

Met twee goals en een assist was Jamie Jacobs de grote man tegen Almere City. De middenvelder staat al op negen goals dit seizoen. "Ik kan niet wachten tot hij me inhaalt", zegt Mühren. "Dat betekent dat we veel doelpunten gaan maken, dus dat is een goed teken."

Doelen bijstellen?

De sterke resultaten en het goede spel zorgde voor een positieve stemming bij beide spelers. Cambuur had aan het begin van het seizoen een plek bij de play-offs als doel, durven de spelers dat doel al bij te stellen? "Dat hebben we stiekem volgens mij intern al gedaan toch, onder de jongens?", seit Mühren. Jacobs vult aan: "Laat ik het zo zeggen: we hebben al zoveel wedstrijden gespeeld en we merken dat we het overgrote deel van de wedstrijden gewoon de betere ploeg zijn. Gewoon voetballend beter, over het algemeen, dan de tegenstander. Ja, dan kun je op een gegeven moment je doelen wel bij gaan stellen."