Leden technische commissie IFKS zijn er klaar mee: "De lol is eraf"

In september heeft Kuipers de knoop doorgehakt. In een brief aan alle schippers heeft hij zijn beslissing, en vooral ook de onderliggende redenatie, bekendgemaakt. Hij hoopt daarmee mensen aan het denken te zetten: "Ik vind dat schippers zich moeten realiseren dat er vrijwilligers nodig zijn. Die vrijwilligers doen hun taak heel graag, maar je kunt niet met die vrijwilligers doen en zeggen wat je maar wilt. Dat geldt niet alleen voor de IFKS, dat geldt in zijn algemeenheid."

Naast Harm Kuipers hebben ook de vier andere leden van de commissie aangegeven niet meer verder te willen. Voor twee van de commissieleden is dat mede vanwege de gezondheid en/of leeftijd.