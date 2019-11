Cambuur blijft soeverein in eigen huis: eenvoudige overwinning op Almere City

Met dezelfde elf basisspelers als afgelopen week begon Cambuur sterk. Robin Maulun was twee keer gevaarlijk in de eerste zes minuten, maar de openingstreffer bleef nog uit. Die viel na een kwartier wel. Clubtopscorer Robert Mühren scoorde na een mooie pass van Jacobs. Het was voor Mühren zijn twaalfde competitiegoal van het seizoen.