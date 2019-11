LDODK wint met ruime cijfers van KZ en staat alleen aan kop in de Korfbal League 

In het begin van de wedstrijd moesten de Gorredijksters direct vol aan de bak, want de gasten van KZ gingen fel en fanatiek van start. Na een kwartier stond het 4-7 in het voordeel van de gasten. Later kwamen de Friezen terug tot 9-10 en kregen ze meer grip op de wedstrijd.

De eerste helft eindige uiteindelijk in 12-13. Het had bijna gelijk gestaan na een mooi doelpunt van Erwin Zwart, maar een paar seconden voor het einde kwamen de gasten nog weer op voorsprong. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en het wedstrijdtempo was hoog.

Beer is los

Na de rust kwam LDODK op gelijke hoogte door een schot van Marjolein Kroon. Het was Erwin Zwart die twee keer scoorde en de tussenstand naar 15-13 bracht.

Met een 18-16 voorsprong leek het erop dat de Gorredijksters de wedstrijd naar zich toe haalden. In de slotfase was de beer los. Er was een voorsprong van zes goals. Met nog minder dan zeven minuten op de klok stond op het scorebord een stand van 27-21. De Friezen liepen nog verder uit naar 32-23.

Met een eindstand 33-25 is LDODK over KZ heen gedenderd. Het laatste doelpunt kwam van aanvoerder Erwin Zwart.

LDODK heeft dus een goed begin van het seizoen en van tevoren was dat net verwacht, want KZ een directe concurrent.