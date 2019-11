VIDEO: Hoogtepunten volleybalwedstrijd Set Up'65-VC Sneek

In Henriëtte ter Steege heeft de eredivisionist voorlopig een vervanger gevonden. En dat werkt tot nu toe prima.

Sinds assistent-trainster Henriëtte ter Steege als hoofdcoach voor de groep staat, heeft VC Sneek twee keer op rij gewonnen. De overwinning in Ootmarsum zorgde voor ontlading. Vorig seizoen had VC Sneek alle uitwedstrijden tegen Set Up'65 verloren, maar die negatieve spiraal is nu doorbroken.