Wüst en De Jongs geen podium bij 1.000 meter, Leenstra baanrecord kwijt

Letitia de Jong (26) zette een tijd neer van 1.16.15. Ireen Wüst (33) eindigde twee plekken onder haar met de tijd 1.16.58 en daaronder Antoinette de Jong (24) met 1.16.60. Gisteren lukte het Wüst nog om goud te pakken op de 1.500 meter.

Leenstra baanrecord kwijt

Het baanrecord stond voorafgaand aan de wedstrijd op 1.15.82, dat record van van de Friezin Marrit Leenstra, die intussen gestopt is. Zij verwachtte al dat ze haar record zondag zou verliezen, en dat gebeurde ook. Brittany Bowe was net wat sneller als haar. Leenstea voorspelde Jorien ter Mors of Brittany Bowe, en dat zijn ook precies de nummer 2 en 1 geworden.