Sterke man Kelvin de Ruiter wordt ziek, nét voor Strongman-WK

"Als het alleen een beetje griep was had ik wel doorgezet, maar ik heb zo'n pijn in m'n hoofd. Als ik maar een millimeter beweeg, krijg ik er zó'n steek in. Vandaar dat mijn gezondheid even voor gaat," jout De Ruiter oan.

"Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen," zegt De Ruiter op zijn Facebookpagina. "Zo hard getraind voor deze wedstrijd, de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En uitgerekend voor deze wedstrijd word ik ziek. Gisteren heb ik toch besloten om mee te doen en het tenminste te proberen. Het eerste onderdeel heb ik meegedaan, maar het was drama. Daarna heb ik toch besloten om uit de wedstrijd te stappen."

Over een reeks van vijftien wedstrijden strijden de twaalf sterkste mannen van de wereld om de prestigieuze titel, met de finale op dit moment in Portugal. De Ruiter werd eerder Nederlands kampioen sterke man en wereldkampioen truckpull. Hij wilde er alles uit halen voor het WK, maar dat lukt dus nu niet meer. "Ik ben er echt verdrietig om, want ik maakte een goede kans om te winnen."