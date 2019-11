Volgens de politie van Noordoost-Fryslân is er zaterdag ingebroken in een woning aan de Roggeblom in Buitenpost. Een raam is geforceerd en daarna hebben de daders het huis doorzocht. Het lijkt er echter op dat er niets is meegenomen. De politie vraagt echter wel of er getuigen zijn en of er verdachte personen of auto's waargenomen zijn in de straat.