Boekekast #8: Twee verhalen van Sipke de Schiffart

Voor het verhaal 'In bysûndere moeting' kreeg De Schiffart in 2018 de Rely Jorritsmaprijs. Het verhaal is eerder verschenen in het Rely-nummer van het tijdschrift Ensafh. Dit verhaal is als eerste te horen in deze Boekekast.

Daarna volgt de voorpublicatie van De Schiffart zijn roman 'Sjappy'. Dit verhaal is eerder te lezen geweest in De Moanne, nummer 1, 2019.