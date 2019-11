Van der Zwan wil steun van het Rijk voor gemeenten in PFAS-kwestie

"De kosten van vertraagde projecten, bodemonderzoeken en het maken van de opslagplekken lopen op van tienduizenden tot meer dan 100.000 euro per gemeente. Wij vinden het niet meer dan billijk dat het Rijk ons hier in tegemoet komt," zegt Van der Zwan. Met PFAS worden schadelijke stoffen bedoeld die in de grond terecht zijn gekomen. Door strengere milieuregels kan er nu niet veel grond verplaatst worden.

Onderzoek

Van der Zwan doet zijn uitspraak na een onderzoek van de VNG onder 208 Nederlandse gemeenten (van de in totaal 355). Uit een enquête bleek dat zo'n 68 procent van de gemeenten hinder ondervindt van PFAS-problemen. Zo'n 19 procent verwacht binnenkort problemen te krijgen.

In meer dan de helft van de gevallen gaat het om problemen met woningbouw, maar ook onderhoudswerk en aanleg van bruggen en wegen liggen stil.