Domela Nieuwenhuis 100 jaar overleden: leven zijn ideeën in 2019 nog?

Janny van der Molen

Janny van der Molen is al lang geïnteresseerd in het leven en denken van Domela Nieuwenhuis. Helemaal toen ze in De Knipe kwam te wonen en uitvond dat er in 1890 in de buurt een grote socialistische meeting was. Eerder schreef ze een boekje over Domela in een reeks over helden. Dit jaar heeft ze weer een boek geschreven, waarin Domela een rol in speelt.

De meeting in het buurtschap Het Meer bij Heerenveen was een van de grote bijeenkomsten. Zo'n 15.000 mensen kwamen eropaf. Eén van de sprekers was Wilhelmina Drukker. Het boek van Janny gaat over Geertje Kleefstra, een jonge vrouw uit Fryslân. Zij is aanhanger van Domela en later ook strijdmaakster. Het dagboek, de titel van het boek, is speciaal geschreven vanwege het Domela-jaar. Volgens Janny van der Molen heeft Domela, ook al eindigde hij als anarchist, veel betekent voor de arbeiders en de rechten die heden ten dage nog altijd bestaan.