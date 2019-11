Schrijfster Aggie van der Meer krijgt Gysbert Japicxprijs in volle kerk

Schrijfster Aggie van der Meer (92) heeft zaterdag de Gysbert Japicxprijs in ontvangst genomen. Eind september is al bekend gemaakt dat zij de prijs zou krijgen, maar nu is de oorkonde daadwerkelijk overhandigd. Dat vond plaats in een tjokvolle Martinikerk in Bolsward, de woonplaats van de schrijfster.