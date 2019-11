VC Sneek wint tweede wedstrijd op rij

Set-Up'65 deelde de eerste klap uit in Ootmarsum. De thuisploeg won de eerste set met tien punten verschil. De tweede set was een stuk spannender. VC Sneek kon beter bijblijven en zo nu en dan ook de voorsprong pakken. Aan het einde van de set werd die voorsprong uitgebreid en werd het 1-1 in sets.

Sneek trekt goede gevoel door

De Sneker trokken dat goede gevoel van setwinst in de derde set door. De ploeg kwam snel op voorsprong, en die voorsprong kwam ook niet meer in gevaar. De beslissende vierde set was spannend, want de ploegen wisten nooit veel afstand van elkaar te nemen. Sneek was uiteindelijk net wat scherper.

Met name Jasmijn Akse was belangrijk voor de Snekers, zij scoorde 14 keer. Anlène van der Meer en Roos van Wijnen waren beide 13 keer trefzeker. Door de tweede winst van het seizoen staat VC Sneek vooralsnog op de zesde plek in de competitie, maar het kan zondag nog wel ingehaald worden door FAST en Peelpush.