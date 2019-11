Podiumplaats voor Merel Bosma bij vijfde wedstrijd in KPN Marathon Cup

Halverwege de wedstrijd ontstond een kopgroep van 17 vrouwen. Die groep moest de laatste rondes om de overwinning vechten. Elisa Dul verraste iedereen door voor de sprint weg te rijden en de winst te pakken. In de sprint om de tweede plek was het Imke Vormeer die de tweede plaats pakte, voor Merel Bosma uit Heerenveen. Marijke Groenewoud uit Hallum mistte de kopgroep, maar gaat nog wel aan leiding in het jongerenklassement.

Harm Visser wint bij beloften

Bij de mannen ging er verscheidene keren een groep uit het peloton op avontuur. Een ronde voorsprong zat er alleen niet in, daar was de controle van het peloton te groot voor. Met name AB Vakwerk wilde het wel op een massasprint aan laten komen. Dat gebeurde ook, en daarin was Gary Hekmann duidelijk de sterkste. Daniel Niero, een Italiaan die in Heerenveen woont, werd vijfde.

Bij de beloften ging de winst bij de mannen naar Harm Visser uit De Westereen.