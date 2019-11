UNIS Flyers winnen ook vierde wedstrijd in BeNe League

Al na vijf minuten pakten de Flyers de voorsprong. Het was Adam Bezak die de score opende en de 1-0 op het scorebord zette. In de eerste periode waren verder geen goals te zien.

De tweede periode was een stuk productiever. Eerst was het Paulus die voor Luik in een powerplay de gelijkmaker scoorde. Vier minuten later was het Jasper Nordemann die de Flyers weer op voorsprong zette. Nog geen minuut later breidde Kiilholma de voorsprong uit naar 3-1. Luik wilde van geen opgeven weten en slaagde er nog voor het einde van de tweede periode in om de aansluiting te vinden door een goal van Bremer.

Petersen haalt winst binnen

Door een goal van Petersen in de derde periode was de winst voor de Flyers binnen. Met nog twee minuten te spelen was het Olifant die de aansluitingstreffer maakte, maar verder dan 4-3 kwam Luik niet meer. Het was voor de Friezen de vierde wedstrijd dit seizoen in de BeNe League, en de vierde overwinning.